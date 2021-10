Castellammare, rimpiazzano tombino integro con uno rotto: è polemica tra i cittadini – VIDEO

A Castellammare di Stabia è scoppiata una polemica nelle ultime ore relativa alla sostituzione di un tombino di una delle principali vie della città. I cittadini che hanno potuto assistere all’intervento, non ci hanno pensato la seconda volta a denunciare l’accaduto a chiunque.

I fatti riguardano un tombino rotto lungo la strada che conduce alla villetta, sul lungomare. Il tombino – rotto in tre parti -, è stato rimpiazzato, se non fosse per il fatto che per sostituirlo gli operai ne hanno prelevato uno integro dalla traversa accanto. Dunque, nulla di risolto. Ci si ritrova punto e a capo, con un tombino rotto e uno integro, a cui è stata solo invertita posizione. Ed è proprio questo che ha fatto infuriare i cittadini stabiesi.

Non conosciamo la causa di un intervento simile. Probabilmente chi ha commissionato i lavori ha ritenuto opportuno mettere in sicurezza il tombino di una strada principale, piuttosto che una traversa secondaria. Fatto sta che gli stabiesi non intendono sorvolare il fatto.