Castellammare di Stabia, Salvatore Maresca conquista il bronzo ai campionati mondiali di ginnastica artistica

Castellammare di Stabia in festa per Salvatore Maresca che nella giornata di ieri ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di ginnastica artistica di Kitakyushu, in Giappone.

L’atleta stabiese, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: «Fino a qualche mese fa ero un ginnasta mediocre, mai considerato. Ora grazie a un grandissimo team, ai tecnici, sono tra i migliori del mondo. Finalmente ho fatto un campionato con Marco Lodadio. Dedico la medaglia a mia madre, a mio padre, alla mia famiglia e a chi mi è sempre stato vicino. Va anche al mio allenatore e alla mia società».

E per Salvatore Maresca arrivano anche i complimenti del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino: «Un esempio di grinta, perseveranza e forza d’animo. Un modello di riscatto sociale, attraverso i valori sani dello sport. Un’eccellenza stabiese, che con tenacia e determinazione ha raggiunto la ribalta internazionale. Salvatore Maresca ha conquistato la medaglia di bronzo agli anelli durante i Mondiali di ginnastica di Kitakyushu, in Giappone. Un fuoriclasse vero, che ha dato a tutti una lezione di vita e di sport. Complimenti, campione!».