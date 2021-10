Castellammare di Stabia – Il dottore Di Martino Pasquale e l’importanza della vaccinazione.

Come riportato da “Il Corrierino”, il dottore Di Martino Pasquale, medico impegnato nel centro vaccinale di Moscarella a Castellammare, con la foto postata sul suo profilo social dopo aver fatto la terza dose di vaccino anti covid cerca di far capire alle tante persone che ancora non si sono vaccinate l’importanza della vaccinazione.

“Mentre io ho fatto la terza dose del vaccino anti Covid, c’è ancora gente che non ha fatto o non vuole fare la prima dose” scrive sul suo profilo facebook.

Intanto, l’Asl Na 3 è la prima per numero di vaccinati in una regione dai dati più che confortanti. Superati in Campania gli 8 milioni di dosi somministrate secondo i dati ufficiali. In tutto, ad oggi hanno ricevuto la prima dose 4.223.018 campani. 3.697.104 hanno completato il ciclo delle due vaccinazione. 79.937 sono invece i cittadini che hanno ricevuto le terze dosi. In totale in Campania sono state effettuate 8.000.059 somministrazioni e l’80% dei cittadini vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236.

DI BRUNO DI MARTINO INFORMACITTA. Inserito da Michele Pappaoda