Castellammare di Stabia, dal 3 ottobre prende il via il soggiorno climatico ad Ischia per 40 anziani

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino rende noto: «Nonni in vacanza, al via il soggiorno climatico. I primi 40 anziani si apprestano a partire in direzione Ischia per usufruire di una settimana di relax totalmente offerta dal Comune di Castellammare di Stabia. Da domenica 3 a sabato 9 ottobre, gli anziani over65 che sono risultati idonei all’esito della procedura pubblica indetta dall’ente avranno la possibilità di godere di un soggiorno di 6 notti e 7 giorni sull’isola d’Ischia, con pensione completa e servizi completamente gratuiti (pernottamento, trasporti, percorso benessere convenzionato Asl). Ed un altro gruppo si prepara a partire nella settimana compresa tra sabato 9 e venerdì 15 ottobre.

I nonni hanno ricevuto ieri il programma della settimana che trascorreranno in un luogo incantevole e hanno accolto con grande gioia l’iniziativa, che testimonia ulteriormente la sensibilità dell’amministrazione comunale e del settore politiche sociali verso le fasce deboli della popolazione».