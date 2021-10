Cassazione, multe annullate se autovelox non segnalato Tutti i dispositivi per il controllo della velocità devono essere segnalati al guidatore. E, da oggi, dovrà esserlo anche il cosiddetto ‘Scout speed’, l’autovelox mobile montato sulle auto dei vigili urbani. Pena – come riporta il sito web tg24.sky.it – l’annullamento della multa. A stabilirlo è la Cassazione con una ordinanza della Seconda sezione civile, avvertendo che i dispositivi dovranno essere segnalati agli automobilisti da una scritta luminosa ben visibile.