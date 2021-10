Capri Watch, non solo orologi: ecco le scarpe “Sorrento Tribute”

Il tributo alla città di Sorrento in un periodo talmente importante della sua storia – in cui ospita il G20 – era doveroso. E ci ha pensato Silvio Staiano e la sua azienda di Capri Watch. Capri Watch offre una vasta gamma di orologi e accessori, ma nel tempo ci ha dimostrato di riuscire a tener testa anche all’industria delle scarpe.

L’ultimo modello in arrivo sul mercato è “Sorrento Tribute”, un tributo importante e meritato. Quando si parla di Capri, la nostra mente viaggia per tutta la costiera e penisola, ma il primo pensiero ricade proprio su Sorrento. E’ una città strettamente legata all’Isola Azzurra e alla sua storia, ed entrambe rientrano tra le bellezze principali della Campania vissuta via mare.

La nuova proposta di Capri Watch è un classico modello di scarpa con sfondo bianco. Uno sfondo che fa quasi da tela per un quadro dipinto a mano sul lato della scarpa, che raffigura il classico panorama sorrentino visto da una delle tipiche balconate.