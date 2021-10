Capri, Via Krupp chiusa da anni tra l’indifferenza generale

L’Associazione Capri Vera condivide il post di un cittadino che pone l’attenzione sulla prolungata chiusura di Via Krupp: «Questa strada è chiusa da anni e nessuno sembra più fregarsene granché. Quelli che ci amministrano oggi ci dicevano che per riaprirla sarebbero bastati solo buona volontà e un po’ di coraggio. Sono passati 2 anni e mezzo e la strada è ancora in queste condizioni. Qualche anno fa fu organizzata una raccolta firme, se non erro oltre 1200, chiedendo un referendum sul seguente quesito: vuoi impedire qualsiasi tipo di “concessione” della strada? (aggiungo: anche se questa non avrebbe comportato alcun biglietto per percorrerla?)

Oggi pare che alcuni di questi vogliano riproporre la stessa cosa (peraltro con la stessa società con cui ci accusavano di avere “strani interessi”) solo dandone un vestito diverso e contraddicendo quanto sostenuto appena 4 anni prima. Spero che non sia così. Perché in caso contrario avremmo solo perso anni preziosi e strumentalizzato centinaia di persone in buona fede. Questo cancello chiuso continua ad essere un pugno nello stomaco: FATE PRESTO».