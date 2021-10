Capri, sull’isola azzurra 15 defibrillatori di nuova generazione

Capri. Mercoledì 20 ottobre, alla presenza del Sindaco Marino Lembo e del Consigliere Delegato alla Protezione Civile Bruno D’Orazi, sono stati consegnati 15 defibrillatori semiautomatici che andranno a sostituire quelli ormai in scadenza già posizionati sul territorio del Comune di Capri e rientranti nel progetto “Capri, Comune cardiopretetto”. Le nuove macchine, consegnate dalla ditta Auexde, sono di nuova generazione e – come riporta il “Movimento Capresi Uniti” – oltre ad essere ancora più efficienti e facili da usare sono dotate di batterie di lunga durata, fino a 4 anni a fronte di quelle da sostituire che hanno durata di 24 mesi; possono essere collegate ad una rete wifi che permetterà di monitorare in tempo reale, direttamente dalla centrale, lo stato di consumo delle batterie, degli elettrodi e la loro efficienza generale.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato il Consigliere D’Orazi – di quanto ottenuto soprattutto nella considerazione che il nostro Comune si allinea immediatamente con quanto previsto dalla nuova Legge pubblicata sull’argomento. Vorrei con l’occasione segnalare che a seguito di un accordo con la Ditta fornitrice, in caso di uso dell’apparecchiatura, chi utilizzerà lo strumento riceverà gratuitamente un altro defibrillatore che potrà donare in un sito di sua scelta arricchendo così la presenza degli apparecchi sul territorio” Attraverso il sito istituzionale della Città di Capri sarà resa nota la mappatura completa di tutti i defibrillatori presenti sul territorio e saranno organizzati corsi di primo soccorso e uso del defibrillatore, per gli operatori pubblici e privati cittadini.