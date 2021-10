Capri: intervento del Soccorso Alpino e Speleologico per aiutare una donna ferita lungo il Sentiero Dente Cala.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto ieri a Capri sul Sentiero Dente Cala.

La donna, una escursionista norvegese di 66 anni, stava percorrendo il sentiero insieme a un gruppo di altri escursionisti ma per una lesione ad un ginocchio non è più riuscita a proseguire. Il gruppo ha allertato il 118 che ha inviato sul posto l’elicottero dell’elisoccorso 118 di Salerno. La donna è stata raggiunta dall’equipe sanitaria che ha provveduto a stabilizzarla ed ha deciso per un recupero al verricello con triangolo di evacuazione. La presenza casuale sul posto di un Tecnico di Elisoccorso del 118 ha reso più agevoli tutte le operazioni di sbarco del personale sanitario e imbarco della paziente a bordo dell’elicottero.