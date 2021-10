Capri, il bando per i contributi economici ad integrazione del reddito

L’Amministrazione al Comune di Capri è sempre vicina ai cittadini che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio socio-economico o d’emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale. Per loro è stato previsto un intervento di sostegno primario per l’integrazione sociale richiedibile attraverso domande da presentare entro il 19 novembre prossimo.

Per poter usufruire del sussidio economico, il cittadino deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nell’Ambito Territoriale N34;

assenza di reddito oppure, se esistente, il valore I.S.E.E., relativo al reddito del nucleo familiare e riferito all’anno precedente, non deve essere superiore ad € 18.000,00 (ai fini dell’accesso al servizio è, dunque, necessario presentare attestazione I.S.E.E.).

Clicca QUI per scaricare il bando

Clicca QUI per scaricare la domanda