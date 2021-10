Capri, firmata la convenzione per il PUC

Capri. Il Consigliere Enrico Romano, all’indomani della firma della Convenzione per il Piano Urbanistico Comunale, ha dichiarato: «Stiamo lavorando per dotare Capri di uno strumento di governo del territorio (PUC) ambizioso, innovativo e all’avanguardia con i tempi dopo circa quarant’anni dal vecchio Piano Regolatore. Un obiettivo assolutamente importante ed ascrivibile al Sindacato di Marino Lembo. Un risultato straordinario che premia la lungimirante programmazione voluta dall’Amministrazione Caprese con un progetto ambizioso e qualificato. Ho chiesto di inserire in Convenzione anche la rilevazione dei flussi di mobilità sul territorio comunale per predisporre i parcheggi interrati così come voluti dal Sindaco Lembo».