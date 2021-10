CANZONI MUSICA E POESIE PRESENTATE DA RALPH STRINGILE

Riceviamo e pubblichiamo

Presso COSMOGGISGHERZITV l’eclettico presentatore RALPH STRINGILE ha presentato un bellissimo evento culturale “CANZONI MUSICA E POESIE” con la partecipazione di bravi artisti . Ad aprire l’evento un duo affiatato composto dal maestro echansonnier Salvatore Minopoli alla chitarra e Francesco Liuzzi alle percussioni con un madley di canzoni classiche napoletane e non solo.A seguire Simona Mitilini con “La notte” di Arisa e “Tu si na cosa grande” l’attrice teatrale Margarina Sofia con un monologo di Filumena Marturano. Il tenore Lucio Cecchini con “ Tu can nunchiagne”’O sole mio” e “ Core ngrato”.Il gruppo musicale I SENZA TIEMPO formato da Andrea Gabbiano alla chitarra ed Ela alla voce con canzoni di loro composizione “Io nunveco a me”e”Turmiento” Antonio Polidori con una canzone di Elvis Presley ,Antonio De Cristofaro con “ L’ultima canzone” di francesco Paolo tosti e” Per un bacio”Per la poesia sono intervenute l’attrice lilly Amati e Annamaria De Vito. Il patroned organizzatore Italo Sgherzi ha pubblicizzato la tv con i suoi programmi culturali di cronaca e sportivi . Hanno collaborato all’evento in veste di fotoreporter Vittorio Calabrese e GiuseppePassaro, cameramen Angelo Moscati . Ralph Stringile ha dato appuntamento al 16 novembre 2021 sempre alle 17:30

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei lettori

del giornale Positanonews