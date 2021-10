Campionato d’Eccellenza: Faiano – Costa d’Amalfi 1-0

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

5ª giornata

FAIANO – COSTA D’AMALFI 1-0

8º Ascione

TABELLINO

FAIANO

Senatore M., Ruggiero, Battimelli 02 (32’st Farina 03), Pepe, Girardi, Allegretti, De Maio, Erra (22’st Maisto), Cacciottolo (21’st Cibele), Ascione, Mazzotta 02 (11’st Irpino 01). A disposizione: Barone 03, Marrazzo 03, Plaitano 02, Roscigno 01, Russomando 01. Allenatore: Nastri

COSTA D’AMALFI

Manzi, Orta 02, Cuomo, Imperiale 03, Mancino, Somma, Vatiero (31’st Ronga), Celentano 02 (20’st Proto), Vaccaro 02 (10’st Totaro), Stoia (20’st Infante), D’Auria 02 (5’st Ferraiolo 02). A disposizione: Della Spada, Capasso 02, Landri 01, Ronga, Carrafiello. Allenatore: Proto

ARBITRO: Riglia di Ercolano

ASSISTENTI: Frisulli di Ercolano – Imperatore di Ercolano

NOTE: Gara a porte chiuse.

Ammoniti: Pepe, Girardi, De Maio (F) Vatiero (Cda).

Espulso Proto (All. Cda).

Angoli: Faiano 4-9 Costa d’Amalfi.

Recupero: 1°T: 1’ – 2°T: 6

Non bastano due traverse e tre nitide occasioni per riuscire a strappare almeno un punto al Faiano.

Gli uomini di mister Proto cadono a Bellizzi, in una gara strana in cui i padroni di casa capitalizzano al massimo la migliore occasione della loro partita.

Bastano infatti otto minuti ai biancoverdi di mister Nastri per trovare il vantaggio: cross di Ruggiero dalla destra ed Ascione di testa non lascia scampo a Manzi.

La reazione dei costieri tarda ad arrivare, ma con il passare dei minuti è Somma a crearsi la grande chance, con una magia sulla linea di fondo, chiamando al miracolo Senatore.

Nella ripresa i cambi regalano più vivacità in attacco, e i ritmi cambiano.

Tripla occasione biancoazzurra allo scoccare dell’ora di gioco, con Senatore che compie un miracolo su Totaro e poi ne compie un’altro su Somma, prima di venire salvato dalla traversa.

Il Costa d’Amalfi spinge, ma non riesce a trovare il varco, mostrando peró il fianco a qualche ripartenza del Faiano.

Nei minuti finali diventa un vero e proprio assedio, ed allo scadere è ancora la traversa a dire di no agli ospiti, con Cuomo che vede la palla del meritato pari sbattere sulla base alta del palo.

Un risultato bugiardo, che segna la seconda sconfitta di questo campionato, in una gara che poteva risultare importante per il proseguo, in caso di vittoria.

Ora peró bisogna subito azzerare questo risultato e lavorare per cercare di migliorare ulteriormente condizione e qualità di squadra.

Si torna in campo settimana prossima, e ci sarà da sudare prima di arrivare alla gara interna contro la corazzata San Marzano.

UFFICIO STAMPA

COSTA D’AMALFI