Campania, covid: oggi nessuna vittima ma in crescita i ricoveri, questo quanto segnalato nel bollettino odierno dell’Unità di crisi, sia in intensiva (+3 l’occupazione dei posti letto), sia in degenza (+5).

I nuovi positivi sono 313 su 20.883 test eseguiti: il tasso di incidenza, 1,49%, è praticamente identico a quello del giorno precedente.



Positivi del giorno: 313

Test: 20.883

Deceduti: 0

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 178

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19. regione.campania.it/e_vaccini- anti-covid.html