Campania, compravendita di voti e aggressioni. Scandalo alle urne

Un gravissimo caso di corruzione in Campania.

Secondo quanto riportato ne Il Mattino, ieri ad Afragola un 39enne è stato denunciato ai carabinieri per corruzione elettorale. E’ stato perquisito in Piazza Ciampa, dove è stato trovato in possesso di circa 900 euro in contanti e di cartoncini promozionali di una candidata al Consiglio Comunale. Sul suo cellulare inoltre sono state trovate foto di documenti d’identità di alcuni concittadini.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe offerto somme di denaro in cambio del voto a favore della candidata.

Per quanto riguarda l’aggressione, Iolanda di Stasio (deputata del Movimento Cinque Stelle) sarebbe stata inseguita da alcuni attacchini che hanno anche lanciato una mazza contro la sua auto. L’episodio di violenza è stato denunciato dal candidato sindaco Antonio Iazzetta, che rivela: “A rendersi protagonisti delle aggressioni sono stati un gruppo di ‘attacchini’ impegnati ad affiggere i manifesti. Sugli episodi, verificatisi in diversi punti della città, è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Afragola che, tra l’altro, erano intervenuti anche stanotte quando l’onorevole Di Stasio li aveva chiamati segnalando l’inseguimento in corso e la presenza di diverse persone che, a bordo di auto e moto, ‘controllavano’ i movimenti di chi voleva solo verificare se i propri manifesti erano ancora al loro posto”.