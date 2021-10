Camihawke e Drusilla Foer chiudono la XXIX edizione di Positano Mare, Sole e Cultura

La rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura” quest’anno dedicata al tema “In piccioletta barca. Navigando tra le parole”, chiude la XXIX edizione con una serata dedicata alle “Le prospettive del viaggio”. Venerdì 8 ottobre (ore 18 – Hotel Buca di Bacco) Camilla Boniardi conosciuta come Camihawke, autrice di Per tutto il resto dei miei sbagli (Mondadori) e Drusilla Foer, autrice de Tu non conosci la vergogna. La mia vita eleganzissima (Mondadori), racconteranno due diverse esperienze di vita, sospese tra realtà e fantasia.

La vita, come la storia di Marta raccontata da Camihawke, non è altro che una lunga battaglia contro la sindrome dell’impostore. Ritroviamo un po’ di Jane Austen e un po’ di Sally Rooney nel racconto di Marta, che parla d’amore senza mai dimenticarsi della realtà, dove, mentre ondeggiano tra lacrime e sorrisi, i personaggi si abbandonano a profonde riflessioni e a coinvolgenti momenti di autoanalisi.

Per tutto il resto dei miei sbagli è il romanzo d’esordio di una scrittrice di talento che ha fatto della sua esperienza di vita materia pulsante, vivida, e soprattutto universale. Nel suo percorso verso una nuova consapevolezza, Marta scoprirà quanto sia sottile e tagliente la lama che la separa dall’etica dell’imperfezione. In questo difficile cammino il tempo sarà suo alleato.

Una vita randagia, emozionata e combattuta invece quella raccontata da Drusilla Foer in Tu non conosci la vergogna. Il raccontodi luoghi, incontri, sentimenti, appunti di memoria sparpagliati e disordinati.

Racconta Drusilla Foer “«Da grande vorrei essere come lei, elegan-zissima.» Una piccola ammiratrice mi lusingò con queste parole inventando, a sua insaputa, il titolo del mio primo recital teatrale. E dandomi il motivo per scrivere questo libro: onorare ciò che è indelebile nella mia vita con tutta la tenerezza che ho per me stessa, sperando di intrattenere e, perché no, di ispirare la mia giovanissima fan. Ci troverete un’insospettabile nonna spregiudicata, le notti di fuoco a New York, un amante affettatore di prosciutti, una prozia sonnambula e libertina, una tigre per amica, il teatro, la musica e l’amore. Una vita non male. Una caccia al tesoro a cui ho giocato con tutto il coraggio che mi è stato possibile. Ve la restituisco senza vergogna, con l’intenzione di divertire o di ispirare, contando su un tenero perdono per la tonalità presuntuosa di questa speranza, tipica di un’anziana signora forse un po’ vanesia”.

Nel rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sarà possibile assistere agli incontri solo ed esclusivamente previa prenotazione che potrà essere fatta attraverso i seguenti recapiti:

associazione.maresolecultura@gmail.com

366 6421650

Comune di Positano

334 9118563

Il posto potrà considerarsi prenotato solo dopo la ricezione di un’email di conferma da parte dell’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura.

Per consentire anche a chi non potrà partecipare fisicamente di assistere agli incontri, tutti gli eventi in calendario saranno trasmessi in Diretta Live Streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della rassegna ai seguenti link:

Facebook

@PositanoMareSoleCultura

https://www.facebook.com/PositanoMareSoleCultura/

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC0Nz2YVIRvVN2Fkwbb8qZ_w

Info info@maresolecultura.it – M. 366 6421650