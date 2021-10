Calcio, San Vito Positano Trionfa su Viribus: decisivi Fiore e Pommella

Calcio. Il weekend apre le porte alla categoria promozione, con il girone D che ha visto interessato il San Vito Positano in una gara con la F.C. Viribus Unitis 100. I positanesi hanno trionfato con due reti a zero, sul campo dello Stadio Comunale di Brusciano, nella gara disputata in questo pomeriggio alle 15:30.

La vittoria dei giallorossi è stata resa possibile dai goal di Fiore e Pommella. Risultato importante – commenta la società, nonostante la difficoltà del match, i nostri ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza. Avanti così.