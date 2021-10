Calcio: il Napoli soffre, ma vince, 1-0 al Torino

NAPOLI, 17 OTT – Il Napoli soffre, sbuffa, si affanna e suda ma alla fine supera il Torino e con l’ottava vittoria di fila in campionato uguaglia il record stabilito nel 2017 con Sarri in panchina. La partita è durissima per gli azzurri che falliscono un rigore con Insigne, si vedono annullare dal Var un gol di Di Lorenzo e colpiscono un palo con Lozano prima di trovare ancora una volta con Osimhen, nel finale di gara, la rete della vittoria.

E’ un successo prezioso per gli azzurri e tutto sommato meritato. Il Toro, organizzato in maniera esemplare, mette in difficoltà la squadra di Spalletti ma alla fine emerge la qualità superiore dei partenopei che dà la svolta decisiva al match. Il Napoli si riprende così la vetta lasciata solo per un giorno al Milan e punta ora a ritrovare giovedì contro il Legia Varsavia anche la strada smarrita in Europa League con la sconfitta subita dallo Spartak Mosca al “Maradona”.