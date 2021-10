Calcio, Domenico Ronga torna alla Costa d’Amalfi

La FC COSTA D’AMALFI è lieta di comunicare, ufficialmente, il tesseramento di Domenico Ronga. “Mimmo” non ha bisogno di presentazioni, visto che è un gradito ritorno, dato che ha vestito i nostri colori nella stagione 2018/19. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Salernitana, tra Allievi e Beretti, passa alla Casertana. A 16 anni la sua prima esperienza in Serie D con la Frattese, nella quale collezione gol e presenze. Le sue prestazioni non passano inosservate e su di lui piomba il Napoli. Con i partenopei gioca per due anni, nella squadra Primavera, prima di ritornare alla Frattese, per poi passare dal biancoazzurro costiero al Racing Capri, fino all’Albanova. Ma dopo questo lungo girovagare, Domenico tornerà a vestire i nostri colori. Il presidente, e tutta la dirigenza, è lieto di dargli il bentornato, con l’augurio di raggiungere, insieme, obiettivi e traguardi sempre migliori. BENTORNATO A CASA… MIMMO”.