Butler, maggiordomo della Helbiz Kitchen, porta le vivande e illustra la qualità

A Milano si stà affermando una nuova figura del Butler (il maggiordomo che porta il cibo nelle case dei clienti e ne spiega le caratteristiche e la qualità). Ci ha pensato la business unit di Helbiz (HLBZ), leader mondiale nella micro mobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, a fronte dell’ottimo riscontro da parte della clientela e del numero sempre più crescente di ordini giornalieri, la campagna di assunzioni su Milano non ha dato l’esito che ci si attendeva, molti giovani si sono presentati ai colloqui ma poi non hanno accettato l’attività anche se regolarmente contrattualizzata e adeguatamente remunerata. Vari i motivi del rifiuto, come quello di doversi impegnare per una giornata di lavoro costante, per tutti i giorni della settimana, ovviamente esclusi quelli di riposo. Per poter incontrare quindi un “maggiordomo” stile inglese nelle nostre case bisognerà attendere. Tuttavia Helbiz continuerà nel percorso di assunzioni consapevole della sua volontà di continuare ad investire in Italia e di offrire una prospettiva lavorativa solida a tutti coloro che ne coglieranno l’opportunità. Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità e consegna di cibo, lanciata nel 2015 a New York, gestisce una flotta di monopattini, biciclette e motorini elettrici su una unica piattaforma che si avvale di un programma di intelligenza artificiale e una mappatura ambientale in 35 città in tutto il mondo e con 2,7 milioni di utenti registrati. Nei giorni scorsi la società ha annunciato la sua partnership con il Gruppo Sanpellegrino, all’interno dell’app Helbiz, attiva ogni giorno per 12 ore, sarà possibile acquistare acqua Panna e S. Pellegrino, le acque del fine dining internazionale, presenti sulle migliori tavole di oltre 150 paesi in cinque continenti. Helbiz Kitchen si avvale dei migliori fornitori con l’obiettivo di offrire ai propri clienti prodotti di qualità.

«Avere al nostro fianco un Gruppo di fama internazionale come Sanpellegrino, è per noi motivo di orgoglio. La qualità di quest’azienda non ha bisogno di presentazioni e riflette l’attenzione ai dettagli su cui si basa l’esperienza culinaria di Helbiz Kitchen», ha commentato Rossella Di Dio, CEO di Helbiz Kitchen. Gli ha fatto eco Giacomo Giacani, Marketing Manager del Gruppo Sanpellegrino: «Fra le varie iniziative che stanno concretamente contribuendo a dare nuovo impulso alla ripresa e alla trasformazione del settore della ristorazione c’è l’interessante progetto di Helbiz Kitchen, una realtà giovane e dinamica che abbiamo scelto di sostenere con entusiasmo, in coerenza con le iniziative messe in campo da Sanpellegrino per favorire la ripresa del mondo della ristorazione in tutte le sue espressioni».

Con un unico ordine e un’unica consegna, i clienti potranno avere a domicilio tutte le 6 specialità gastronomiche di Helbiz Kitchen. In un momento delicato come quello attuale post pandemico, una giovane azienda in crescita e che sta investendo in Italia non può che farci piacere.

Harry di Prisco