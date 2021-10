Buon Compleanno Diego

Diego Armando Maradona il 30 ottobre 2021 avrebbe compiuto 61 anni. Il 25 novembre del 2020, invece, è andato via. Come sempre, come era suo costume e abitudine. D’istinto. Una finta. Una sola e ci ha dribblati tutti, correndo dritto in cielo. Poi la pelota l’ha insaccata dove neanche un “portiere” come San Pietro poteva volare a prenderla. Ed è corso a raccogliere l’abbraccio di San Gennaro che avrà gridato: uanm ro’ priatorio!

di Luigi De Rosa

“Goal” (da Il canzoniere)

di Umberto Saba (1883 -1957)

Il portiere caduto alla difesa

ultima vana, contro terra cela

la faccia, a non vedere l’amara luce.

Il compagno in ginocchio che l’induce,

con parole e con la mano, a sollevarsi,

scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

La folla – unita ebbrezza- par trabocchi

nel campo: intorno al vincitore stanno,

al suo collo si gettano i fratelli.

Pochi momenti come questi belli,

a quanti l’odio consuma e l’amore,

è dato, sotto il cielo, di vedere.

Presso la rete inviolata il portiere

– l’altro- è rimasto. Ma non la sua anima,

con la persona vi è rimasta sola.

La sua gioia si fa una capriola,

si fa baci che manda di lontano.

Della festa – egli dice – anch’io son parte.

Diego Armando Maradona