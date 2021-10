Buffon: “Quagliarella esempio per tanti”

L’ex portiere della Juve: “In questa gioia c’è stato spazio per la sofferenza, tu l’hai saputa affrontare con grande solidità”.

25-10-2021

L’ex portiere della Juve Gigi Buffon ha inviato un video messaggio allo stabiese Fabio Quagliarella in occasione della presentazione del documentario-film dedicato all’attaccante:

“Sono felice di ciò che hai fatto, alla fine hai vissuto una vita bellissima, piena di soddisfazioni, molte di cui le abbiamo condivise. Però in questa gioia c’è stato spazio per la sofferenza, tu l’hai saputa affrontare con grande solidità. Penso che il tuo esempio potrà essere d’aiuto per moltissime persone”, ha detto il portiere del Parma.