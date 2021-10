Sesta giornata del campionato di Eccellenza girone C. Allo stadio comunale “Paolino Via” di Buccino arriverà il Vico Equense che proviene da un pareggio a reti bianche, mentre i padroni di casa devono riscattare la sconfitta del turno scorso e rimanere aggrappati alle zone nobili della classifica. Calcio d’inizio previsto per domani alle ore 15:30. La partita si disputerà a porte chiuse per ordinanza della Questura di Salerno.