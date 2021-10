\"Bonus Fiscale”-L’Ordine degli Architetti della provincia di Salerno richiede alla Regione Campania una circolare interpretativa

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Salerno fa richiesta impellente alla Regione Campania, in un’ottica di semplificazione delle procedure “Bonus Fiscale”, di una circolare interpretativa per i tecnici e gli enti locali.

La richiesta riveste particolare importanza in quanto emerge dalle numerose e diverse difficoltà che gli Architetti liberi professionisti iscritti all’Ordine P.P.C. di Salerno, e non solo, hanno incontrato e tuttora incontrano, sia sulle modalità applicative dell’art.33 del D.L. n.77/2021 sia sui diversi modus operandi degli uffici tecnici comunali. Tali difficoltà, evinte durante una riunione svoltasi presso la sede dell’Ordine, sono state raccolte dall’Architetto Laura Pellegrino, vice presidente, coordinatrice e responsabile della Commissione Semplificazione ed Enti Terzi presso l’Ordine stesso. Alla presenza di alcuni consiglieri e degli iscritti intervenuti, le criticità evidenziate riguardano non solo l’applicazione del Bonus Fiscale per edifici con difformità rispetto a quanto previsto dal DPR 380/01 e ss.mm.ii, ma anche le modalità operative e di controllo degli Enti Locali. Anche qui allo status si denota una diversa interpretazione delle norme e quindi una diversa risposta alle pratiche presentate. La nota sottoscritta e predisposta alla fine dell’incontro vede in una circolare interpretativa stilata dalla Regione una risoluzione a questi e a tanti altri problemi, fornendo una linea guida unica per tutti coloro che vogliono applicare tale normativa. Ripianare tali criticità significa dare un indirizzo unico riconosciuto e permettere l’attuazione di tale misura, che rappresenta un’occasione di riqualificazione energetica, ambientale e di recupero di un migliore decoro urbano. La Circolare richiesta poiché sarà rivolta anche agli enti risolverà le problematiche di diverse interpretazioni a vantaggio, inoltre, anche delle tempistiche inerenti le procedure amministrative.