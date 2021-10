Bitonto – Sorrento 1-1: a Santoro risponde La Monica

Il Sorrento scende in campo con diversi cambi in formazione rispetto all’ultima gara col Matino. A Bitonto per confermare il buon trend di presentazioni dei rossoneri in una trasferta tutt’altro che facile e che si sblocca al 30′ con un gol di Santoro: l’attaccante neroverde parte sul filo del fuorigioco e supera agevolmente Volzone con un preciso diagonale mancino. Gli ospiti non ci stanno e dopo 4 minuti hanno l’occasione per pareggiare, con Diop che libera il destro dal limite ma che manda la palla fuori di un soffio. Al 38′ neroverdi vicini al raddoppio. Danilo Colella svetta di testa in area, su corner dalla sinistra, Volzone vola nell’angolino basso e respinge. Si chiude il primo tempo sull’1-0. Nella ripresa è il Sorrento a trovare il gol al 48′: la Monica è bravo a deviare in rete un cross di Cassata. L’espulsione di Biason regala un dominio rossonero che non si concretizza né con Gargiulo al 62′ né con Mezavilla al 72′. Sul finale decisivo l’intervento di Cavace che nega la vittoria ai pugliesi. Si chiude dunque con un buon pareggio del Sorrento a Bitonto: a Santoro risponde La Monica nella ripresa, ma i rossoneri hanno sfiorato il colpaccio più volte.