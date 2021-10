Benvenuto Ottobre: Vendemmia, Castagne e Traffico…

Benvenuto Ottobre! In Costiera Amalfitana il sole splende ed il mare è più azzurro che mai, ma è sempre il traffico ad essere il vero protagonista dello spettacolo…

Anche stamattina nell’imbuto Marmorata di Ravello, Torre Paradiso di Minori, ed incrocio Castiglione, in entrambe le direzioni, c’è il quotidiano caos del traffico, dove tra bus sita, camioncini ed auto ci vuole circa un’oretta per superare le fatidiche tre strettoie della statale.

Ausiliari del traffico non se ne vedono, ma i vigili urbani non mancano: sbucano magicamente ad ingorgo imploso…

Un proverbio popolare ricorda che “Chi semina in ottobre, miete in giugno”…ma qui non vale: il caos traffico tornerà uguale tra capo e collo, con la prossima stagione!