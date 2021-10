Ballottaggio elezioni: a Vico Equense scuole chiuse per quattro giorni

Scuole chiuse dal 16 al 19 ottobre 2021 in vista del ballottaggio delle elezioni amministrative previsto per sabato e domenica prossimi. Lo prevede un’ordinanza del sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, emanata per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e allo stesso tempo limitare la circolazione sul territorio e quindi prevenire eventuali situazioni critiche per la diffusione del Covid-19.

La sospensione delle attività didattiche interesserà tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ubicati sul territorio, comprese le scuole paritarie.