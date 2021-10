Ballottaggio a Vico Equense: rischia Aiello? Occhio allo schieramento anti-Gennaro Cinque

A Vico Equense si delineano i primi scenari in vista dei ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre. Lo scontro, ricordiamo, è in stallo dal 4 dicembre quando Aiello ha superato nettamente il suo diretto avversario Maurizio Cinque, senza, però, raggiungere la maggioranza per ottenere la fascia tricolore.

Ecco che prima del ballottaggio la figura delle altre liste risulta fondamentale. In molti danno già per vinto Aiello, che parte in pole su Maurizio Cinque dopo un primo successo ottenuto. Ma non è detta l’ultima parola. Occhio alle possibili mosse anti-Gennaro Cinque, candidato nella lista “Unione di Centro” con Peppe Aiello sindaco.

La sfida ora è solo tra Peppe Aiello e Maurizio Cinque: si gioca a carte pressoché scoperte, ma tutto sarà ufficiale al momento degli esiti dopo il 18 ottobre. Ancora non è detta l’ultima parola. Chissà se non sarà per mano dell’ex sindaco Cinque e dello schieramento “anti-Gennaro” che Peppe Aiello non rimarrà beffato a questa seconda tornata elettorale, o se l’ex consigliere al comune di Vico Equense si troverà ancora in vantaggio.