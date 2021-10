Ballottaggio a Vico Equense, il sindaco di Napoli Manfredi a sostegno di Maurizio Cinque: domani incontro in piazza

A Vico Equense si riaccende la miccia elezioni in vista del ballottaggio tra i due candidati sindaco Maurizio Cinque – con Giuseppe Ferraro e Giovanni Ponti a sostegno – e Peppe Aiello. Maurizio Cinque e Vico Equense si preparano ad accogliere domani Gaetano Manfredi, neo Sindaco di Napoli e Presidente della Città Metropolitana, a sostegno del progetto Cinque. L’incontro è previsto per il 12 ottobre alle ore 17:30 in Piazzale “Siani”. Ingegnere e professore universitario, rettore dell’Università di Napoli fino al 2020, politico ed ex ministro. Gaetano Manfredi, 57 anni, è il nuovo sindaco di Napoli che ha messo d’accordo centrosinistra e Movimento 5 Stelle: ha ottenuto il 62,88% dei voti al primo turno. Una vittoria netta da parte del diretto sostenitore di Maurizio Cinque a Vico Equense.

La carriera di Manfredi si intreccia con la politica per la prima volta nel 2006, quando viene nominato consigliere tecnico del ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, durante il secondo governo Prodi. Il 28 dicembre 2019 viene designato come ministro dell’Università e della Ricerca nel secondo governo Conte. Resta in carica fino al 13 febbraio 2021. Durante il suo mandato Manfredi ha affrontato la crisi nelle università causata della pandemia di Covid-19 e ha anche presentato un progetto di riforma per abolire l’esame di stato e rendendo abilitanti le lauree dei corsi di biologo, architetto, farmacista, veterinario, psicologo e dentista. In vista delle elezioni amministrative del 2021, tenutesi il 3 e il 4 ottobre, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Napoli. La candidatura di Manfredi trova l’appoggio sia del Movimento 5 Stelle sia del centrosinistra, con il Partito Democratico. In totale lo appoggiano 13 liste.