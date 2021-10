Ballottaggio a Vico Equense: a Moiano Maurizio Cinque in vantaggio su Aiello

A Vico Equense è grande sfida per il ballottaggio tra Maurizio Cinque e Peppe Aiello, i due candidati sindaci che alla prima tornata elettorale hanno corso alla fascia tricolore anche con Giovanni Ponti e Giuseppe Ferraro, ora alleati di Maurizio Cinque.

Proprio quest’ultimo risulta essere in vantaggio in una delle prime sezioni scrutinate. Nella frazione di Moiano, Maurizio Cinque risulta vincente per 180 voti contro i 145 a favore di Aiello. Ricordiamo, tuttavia, che il vantaggio di Cinque – originario di Moiano – potrebbe essere ribaltato dagli scrutini di Vico centro.

Ricordiamo che per questa seconda chiamata alle urne, i cittadini di Vico Equense erano tenuti a scegliere tra le due sole opzioni Aiello o Cinque. Chi sarà il prossimo sindaco del comune della penisola sorrentina?