Sul circuito texano di Austin duello di strategie tra Red Bull e Mercedes. L’olandese primo al pit stop riesce poi a gestire le gomme sul prepotente ritorno dell’inglese. Terzo Peres, quarta la prima Ferrari con Leclerc, soltanto settimo Sainz.

– Ancora una volta è un’esitazione del box Mercedes a tradire Hamilton . Nel Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesima tappa del Mondiale F1 2021, svoltosi sull’interessante circuito di Austin nel Terxas la Red Bull ha dimostrato ancora una volta di non essere seconda a nessuno in quanto a strategie.

Un gran Premio tirato ma che si è deciso praticamente ai box, dove il team anglo austriaco, ha dimostrato di essere il meglio attrezzato del circus permettendo a Verstappen di allungare di 12 lunghezze nella classifica mondiale su Hamilton. Sul podio anche l’altra Red Bull di Perez davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, seguito dalla McLaren di Daniel Ricciardo. Sesto Valtteri Bottas, settimo Carlos Sainz, ottavo Lando Norris, a punti Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel, 11° Antonio Giovinazzi.

Ottima la partenza di Hamilton che si è portato subito in testa su Verstappen. I due affrontano la prima curva appaiati ma l’olandese ha dovuto cedere il passo ad Hamilton. Dietro Perez ha coperto le spalle a Verstappen mentre Leclerc si è portato in quarta posizione davanti alla McLaren di Ricciardo che nel frattempo aveva superato Sainz. In settima posizione Norris seguono Tsunoda e Gasly. Nei primi cinque giri i l duo di testa rifilano 3”5 a Perez e 11” a Leclerc. Bottas, in decima posizione al 6° giro, si è ritrovato a 24 secondi dal duo di testa. Intanto al 7° giro il primo a fermarsi per il cambio gomme è stato Alonso con l’Alpine, seguito da Tsunoda al 10°.

Al 10 giro, entra in azione la strategia Red Bull con la chiamata ai box per Verstappen che monta le gomme bianche. L’olandese rientra in quinta posizione. Al 13°giro, sosta per Perez, che ha rimontato le medie seguito da Hamilton. Una sosta che deciderà le sorti della gara, dato che il campione del mondo torna in pista a 6 secondi dal Verstappen e pertanto il pit stop della Mercedes si è rivelato tardivo. Verstappen, a sua volta, si è ritrovato in pista con gomme dure nettamente più veloci, mentre Hamilton ha perso tempo e la prima posizione.

In seguito Lewis ha cercato di ridurre lo svantaggio e si è portato a 3”, ma Verstappen ha anticipato il gioco e si è fermato al 29° giro per la seconda sosta, seguito il giro dopo dal compagno di squadra Perez.

Intanto Hamilton continua a rimanere in pista nella speranza di sfruttare le sue gomme il più a lungo possibile. L’inglese rientra al giro 37, per giocarsi gli ultimi 18 giri con gomme fresche. Dopo appena pochi giri lo svantaggio tra i due si riduce fino a 4”4 , con ancora 12 giri da percorrere. Al 49° giro la distanza del duo di testa si riduce a a 2”1 e al 52° a 1”7.

L’olandese tuttavia ha ancora una carta da giocare avendo gestito alla meglio le gomme e mantenere l’inglese della Mercedes a debita distanza, tanto da permettergli di tagliare il traguardo in prima posizione. Verstappen allunga così in testa alla classifica generale del campionato e ora ha 12 punti di vantaggio sul sette volte Campione del Mondo (autore del giro veloce). A completare il podio, Sergio Perez con la seconda Red Bull. Prossimo appuntamento domenica 7 novembre per il Gran Premio del Messico. – 25 ottobre 2021 – salvatorecaccaviello

Ordine d’arrivo :

Verstappen (Red Bull)

2. Hamilton (Mercedes) a 1”3

3. Perez (Red Bull) a 42”2

4. Leclerc (Ferrari) a 52”2

5. Ricciardo (McLaren) a 1’16”8

6. Bottas (Mercedes) a 1’20”1

7. Sainz (Ferrari) a 1’23”5

8. Norris (McLaren) a 1’24”3

9. Tsunoda (AlphaTauri) a 1 giro

10. Vettel (Aston Martin) a 1 giro

11. Giovinazzi (Alfa Romeo) a 1 giro

12. Stroll (Aston Martin) a 1 giro

13. Raikkonen (Alfa Romeo) a 1 giro

14. Russell (Williams) a 1 giro

15. Latifi (Williams) a 1 giro

16. Schumacher (Haas) a 2 giri

17. Mazepin (Haas) a 2 giri

18. Alonso (Alpine) rit.

19. Ocon (Alpine) rit.

20. Gasly (AlphaTauri) rit.

Classifica piloti:

Max Verstappen (OLA ) 287,5 punti

2. Lewis Hamilton (GB) 275,5

3. Valtteri Bottas (FIN) 185

4. Sergio Pérez (MES) 150

5. Lando Norris (GB) 149

6. Charles Leclerc (MON) 128

7. Carlos Sainz Jr (SPA) 122,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) 105

9. Pierre Gasly (FRA) 74

10. Fernando Alonso (SPA) 58

11. Esteban Ocon (FRA) 46

12. Sebastian Vettel (GER) 36

13. Lance Stroll (CAN) 26

14. Yuki Tsunoda (GIA) 20

15. George Russell (GB) 16

16. Nicholas Latifi (CAN) 7

17. Kimi Räikkönen (FIN) 6

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

Classifica costruttori: