Oggi è il compleanno di Gaetano Mastellone. Il Commendatore, Presidente del Club Napoli Città di Sorrento, è una persona amata e stimata da chiunque abbia a che fare con lui. Da sempre molto attivo nel sociale e nello sport sia in prima persona, avendo giocato nel Sorrento in gioventù, sia da tifoso sfegatato del Napoli che segue la squadra ovunque, Mastellone ha ricevuto gli auguri di compleanno, con un giorno di anticipo, anche dal comandante Kalidou Koulibaly. Il N26 senegalese, infatti, in treno, di ritorno dalla trasferta dell’Olimpico ha realizzato un video per lui. Anche la redazione sportiva di Positanonews augura al Commendatore di ricevere per il futuro sempre più soddisfazioni!