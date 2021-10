Atti persecutori e violenza fisica contro l’ex compagna di Sorrento: applicato il divieto di avvicinamento

Sorrento – Ad un 37enne stalker gli è stato posto il divieto di accostamento alla ex compagna.

Nella mattina del 30 settembre gli agenti dell’agenti della Sezione Anticrimine del commissariato di Sorrento hanno dato esecuzione ad un un’ordinanza applicativa della misura cautelare di non poter avvicinare la persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura.

L’uomo, originario di Praiano, risulta gravemente indiziato del reato di atti persecutori e lesioni personali.

Sono durate circa tre mesi le indagini che hanno permesso di accertare la commissione di reiterate condotte vessatorie, poste in essere dall’indagato ai danni della sua ex compagna residente a Sorrento. Le mandava dei messaggi e la telefonava quasi per tutta la giornata, si appostava sia nei pressi del luogo di lavoro che dell’abitazione della donna, con un crescendo di prevaricazioni sfociate in un’aggressione fisica che ha provocato alla donna lesioni guaribili in 20 giorni.

Dopo che era stata spaventata dalla violenza dell’ex compagno e costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, modificando gli orari di lavoro ed i percorsi utilizzati per raggiungerlo e tornare a casa, la perseguitata si fa coraggio e sporge denuncia alle forze dell’ordine, consentendo l’adozione della misura cautelare eseguita oggi nei confronti del suo persecutore.