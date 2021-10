Atrani torna indietro nel tempo per le riprese della nuova serie “Ripley”. Il borgo di Atrani, in Costiera Amalfitana, è tornato indietro nel tempo per le riprese della nuova serie “Ripley”, tratta dal romanzo Il talento di Mr Ripley.

Per permettere alla troupe ed agli attori di girare e di ricreare un’atmosfera tipica degli anni Cinquanta, periodo in cui la serie è ambientata, il Comune di Atrani ha chiuso le attività della piazzetta fino agli inizi del mese di novembre.

Automobili ed insegne d’epoca hanno preso il posto delle attività e dei veicoli che solitamente occupano il borgo, catapultandoci, appunto, indietro nel tempo.