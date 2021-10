Atrani ha aderito alla campagna per la dislessia: la chiesa del Salvatore tinta di blu. Il Comune di Atrani ha aderito alla campagna “Uniti per la dislessia” lanciata dalla Disfam, organizzazione spagnola senza scopo di lucro impegnata in opere di sensibilizzazione nei confronti della dislessia. Per l’occasione, Venerdì 8 Ottobre, Giornata Internazionale sulla Dislessia – la chiesa di San Salvatore de Birecto è stata illuminata di colore blu/turchese, così come suggerito dalla Onlus spagnola.

La dislessia fa parte dei disturbi specifici dell’apprendimento. Si tratta di una condizione caratterizzata da problemi con la lettura che può colpire gli individui in misura diversa, indipendentemente dall’intelligenza.

I problemi che ne derivano possono includere difficoltà nella pronuncia delle parole, nella lettura, nella scrittura a mano e nella comprensione di ciò che si legge, complicazioni che tendono a manifestarsi solitamente nel corso dei primi anni di scuola.