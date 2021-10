Associazione Nazionale Commercialisti Salerno: devoluti contributi a favore delle mense dei bisognosi salernitane e alla LILT

L’iniziativa solidale dell’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno, anche quest’anno, non tarda nella sua azione benefica e non dimentica i meno fortunati.

Questa mattina, infatti, sono stati devoluti importanti sostegni economici alle mense dei bisognosi “Casa Nazareth”, gestita dal Parroco Don Ciro Torre, e “San Francesco”, guidata da Mario Conte. Non solo, l’associazione presieduta dal dott. Matteo Cuomo ha consegnato anche un rilevante contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori “LILT” – sezione di Salerno, diretta dal Presidente Dott. Giuseppe Pistolese.

Le donazioni, avvenute nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, non solo hanno rappresentato un notevole gesto dal punto di vista sociale, ma anche un vero e proprio sostegno ai servizi dell’intera comunità il cui tessuto economico, nell’ultimo anno, è stato colpito profondamente.

Un gesto di solidarietà da parte dell’ANC Salerno che rappresenta un momento di ritrovo ma anzitutto di ripartenza.

«Le persone che operano all’interno delle realtà sociali e solidali meritano un particolare apprezzamento da parte di tutti. Noi dell’ANC Salerno, seguiamo e sosteniamo da tempo tali attività ammirandone la straordinaria capacità di operare quotidianamente con il solo e unico obiettivo di essere vicini a quelle persone che vivono uno stato di estremo disagio e di difficoltà. Per questo motivo, anche quest’anno, abbiamo voluto dare un segnale concreto di sostegno e vicinanza fornendo un contributo concreto, offerto in modo sistematico e organizzato». Ha spiegato Cuomo, Presidente dell’ANC Salerno.