Asl Salerno: al via la campagna vaccinale antinfluenzale. Anche la stagione influenzale 2021-2022 vedrà la circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2. Pertanto si raccomanda fortemente la vaccinazione antinfluenzale, sia per ridurre le complicanze dell’influenza che per facilitare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti COVID-19.

Le vaccinazioni sono importanti strumenti di prevenzione. Utilizziamoli, proteggiamo noi stessi e gli altri. Aderisci alla Campagna Vaccinale Antinfluenzale!

Il vaccino antinfluenzale è offerto gratuitamente a tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, ai bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni, ai soggetti a rischio di età compresa tra i 7 ed i 59 anni, ai familiari di soggetti a rischio, al personale dei servizi pubblici, agli adulti con malattie croniche ricoverati presso strutture per lungodegenti, al personale sanitario, alle donne in gravidanza e nel periodo post-partum, ai lavoratori a contatto con animali, ai bambini o adolescenti in trattamento cronico con acido acetilsalicilico, ai donatori di sangue.

Sarà possibile vaccinarsi dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e nei centri vaccinali distrettuali.