Asl Napoli 3 Sud: i primi dati dal monitoraggio nelle scuole-sentinella. Per il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, sono stati individuati sei istituti comprensivi, rappresentativi dell’Asl Napoli 3 Sud. Le sei scuole sentinella sono state identificate in base alla geografia del territorio, alla densità di popolazione e agli ambiti distrettuali dell’azienda sanitaria.

Il monitoraggio viene effettuato su base volontaria, è rivolto a soggetti di età compresa tra i 6-11 anni e tra i 12-14 anni che frequentano le scuole sentinella.

Nella prima sessione di monitoraggio (dal 13 settembre al 26 settembre), sono stati coinvolti circa 900 alunni.

Gli esiti dei tamponi molecolari salivari, analizzati presso la unità operativa di microbiologia e virologia dell’ospedale Cotugno di Napoli, sono tutti risultati negativi.