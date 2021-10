Arriva il cambio dell’ora: passaggio all’ora solare.

Arriva il momento del passaggio dall’ora legale all’ora solare: infatti a partire da domenica 31 ottobre, le lancette saranno spostate di un’ora, permettendoci così di guadagnare un’ora di luce durante il giorno. L’orario entrerà in vigore nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre e resterà tale fino all’ultima settimana di marzo 2022, data nella quale vi sarà il secondo passaggio.

In questo ultimo periodo si era parlato della questio che il Parlamento europeo avesse proposto di lasciare ad ogni Paese la possibilità di scegliere quale dei due orari mantenere per l’intero anno, senza dunque dover più attuare questi passaggi, ma la proposta rimane tale, in quanto non risulta essere stato raggiunto un accordo all’intero del Consiglio europeo. A proposito di tale situazione, in Italia si era comunque deciso di continuare a seguire il sistema attuale, che prevede il cambio dell’ora due volte l’anno.