Appello del presidente Sibilia LND circa violenze e razzismo in campo

Intervento deciso e chiaro del numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, in merito ai brutti episodi violenti e razzisti accaduti nelle ultime settimane, che hanno turbato il calcio dilettantistico italiano e non solo.

Come riportato dal sito della Lnd, queste le parole del Presidente a riguardo:

“Il mio vuole essere un appello ma anche una ferma presa di posizione: per pochi imbecilli – mi riferisco a violenti e razzisti – non possiamo permetterci di veder infangare il buon nome dello sport di base. Per questo non posso esimermi dal condannare certi episodi, consapevole delle ricadute negative sull’intero movimento, che non merita certamente simili etichette. Il calcio della Lega Dilettanti resta sempre e comunque quello del sociale, dell’accoglienza e della passione”.