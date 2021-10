ANTONIO MIRANTE AL MILAN ALTRO PORTIERE STABIESE IN ROSSONERO

Al Milan arriva un altro portiere di Castellammare di Stabia.

I rossoneri hanno chiuso per Antonio Mirante, portiere che andrà a rimediare all’assenza di Mike Maignan, infortunato e costretto oggi in mattinata ad un’operazione di artroscopia al polso per una botta subita nel match di Champions League contro il Liverpool. Per il 38enne contratto fino alla fine della stagione, con opzione per un secondo anno.

Antonio Mirante, secondo quanto pubblica la Gazzetta dello Sport è il ritratto dell’affidabilità e della saggezza. È questo quello che emerge dal racconto del portiere ex Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma che, adesso, andrà ad aiutare il Milan. Si è tenuto pronto in questi mesi, il portiere napoletano, da quando è scaduto il contratto con la Roma, facendo poche vacanze, allenandosi con un preparatore personale e stando molto attento all’alimentazione, non avendo la possibilità di giocare. Inevitabile, a 38 anni, compiuti.

Fra i pali della porta rossonera si assiste ad un vero e proprio passaggio di testimone: da Gigio Donnarumma, nativo di Castellammare di Stabia, il Milan si affiderà, almeno per i prossimi due mesi circa di assenza del francese, ad un altro stabiese, ovvero il 38enne ex Parma e Roma. Mirante è cresciuto nella famosa scuola calcio del club Napoli.