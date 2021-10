Anna Socci da Tramonti a Piatto Ricco, il programma di Alessandro Borghese. Tramonti e l’intera Costiera Amalfitana, questa sera, alle ore 19.30 su TV8, saranno protagonisti di Piatto Ricco la nuova trasmissione di Alessandro Borghese grazie ad Anna Socci.

La giovane originaria del paese collinare della Costa d’Amalfi competerà con altri cuochi amatoriali.

Il format è abbastanza semplice: tre cuochi amatoriali, provenienti da tutta l’Italia, si sfidano portando la passione per la cucina in tv. Per la prima volta in un game show, i concorrenti potranno assaggiare i piatti degli avversari e decidere se quelli degli altri sono migliori o peggiori del proprio.

Anche lo chef Gennarino Esposito li assaggerà, scrivendo il nome del cuoco peggiore.

Ed è a questo punto che i concorrenti metteranno in atto la propria strategia. Potranno scegliere di ritirarsi ricevendo in cambio un minipremio, oppure continuare nel proprio gioco, aspettando il giudizio dello chef.