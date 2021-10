Anita Orfano vince la semifinale de \"Una voce per l\'Agro\"

Grande successo di pubblico al Teatro San Francesco di Scafati (SA) per la semifinale della terza edizione del concorso canoro “Una voce per l’Agro” dove si sono esibiti i 20 cantanti già selezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia. La manifestazione condotta dalla giornalista nonché modella Edda Cioffi ,con la scenografia e le coreografie dell’accademia A.S.D. Free Dancing di Angri,ha visto trionfare Anita Orfano che ha ricevuto il premio come miglior interpretazione. Al cantante Riccardo Elefante è stato assegnato invece il Premio della Critica,terza classificata Sharon di Cunzolo. Tutti e tre gli artisti hanno ricevuto borse di studio dall’Accademia “I Segreti Della Voce” messe a disposizione dalla vocal coach Ida Decenvirale, e quelle per partecipare a Sanremo Discovery e al Television Song Contest assegnate invece dal M° Mario Greco. Il premio “La voce nell’Arte” è stato donato dalla giurata Gilda Pantuliano all’artista Dorotea Fossile.Il vincitore assoluto del contest che verrà proclamato in occasione della finalissima, riceverà una borsa di studio di quattro lezioni messa a disposizione dallo studio di produzione Big Stone, per iniziare un progetto artistico che vedrà la realizzazione di un singolo con relativa distribuzione sui megastore. Per il secondo classificato ci sarà invece la realizzazione di un videoclip.

Partner ufficiale del contest canoro è Radio Italia Anni 60 che ha seguito tutte le fasi del concorso e che in occasione della finalissima assegnerà un premio speciale all’artista che riterrà più meritevole. Sono stati presenti in qualità di giurati, i giornalisti di diverse testate locali e nazionali, Emanuela Vernetti, Adriano Rescigno, Francesca Scognamiglio e Antonio Di Giovanni. Nella giuria tecnica le etichette discografiche, Elle A Dischi del M° Lucio Auciello e Martinarte del M° Mario Greco,la cantante lirica Antonella Carpenito, la musicologa Giulia D’Alessandro, il cantautore Lino Blandizzi, la vocal coach Ida Decenvirale e la cantante Roberta Tondelli. Ospite fisso della manifestazione è stata la showgirl Marzia Aversa mentre l’organizzazione è stata a cura direttore artistico Pietro Baratta.