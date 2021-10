Inaugurazione della mostra ‘Aniello Falcone il Velázquez di Napoli’ al museo Diocesano lunedi 25 ottobre 2021, Positanonews con i suoi inviati è andata perchè , nelle nostre chiese della penisola sorrentina amalfitana ,si fa spesso riferimento a questo artista e poi ancora cosa più importante, nel comitato scientifico è presente Augusto Russo nostro concittadino e storico dell’arte.

In questa occasione abbiamo avuto modo di incontrare personalità importanti come il direttore del museo diocesano Don Alfonso Russo, il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prof Pier Luigi Leone De Castris, il dott Della Ragione ed altre personalità della Napoli culturale.

È la prima mostra dedicata ad uno dei più grandi pittori napoletani di inizio Seicento: il museo diocesano parte dal restauro del Riposo dalla fuga in Egitto, che ha riportato alla luce la versione originale, per mettere in evidenza l’originale unione tra naturalismo, classicismo e innovazione.

Oltre 20 opere del pittore seicentesco autore di dipinti dal soggetto sacro, di battaglie e di nature morte, sono esposte per raccontarne la grandezza. A partire dall’esposizione del “Riposo dalla fuga in Egitto appena restaurato ad altre opere che ne svelano un quasi inedito percorso esteso alle chiese di Napoli. Tesori sconosciuti che ancora conservano – sconosciuti ai più – dipinti a fresco di Falcone, da San Giorgio Maggiore a San Paolo Maggiore al Gesù Nuovo.

Il pittore ‘Oracolo delle battaglie’ Aniello Falcone (1607-1656) è uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà del Seicento; e tuttavia a lui non è mai stata dedicata sin qui una mostra, e nemmeno uno studio monografico. Il biografo degli artisti meridionali Bernardo De Dominici lo battezzò nelle sue Vite (1742-45) “l’Oracolo delle Battaglie” e lo disse allievo dello spagnolo Jusepe de Ribera, grandissimo specialista della pittura “di genere” – battaglie appunto, ma anche nature morte e altri soggetti a figure piccole destinati ai collezionisti privati – e maestro a sua volta di pittori come Salvator Rosa, Micco Spadaro, Andrea de Leone o Paolo Porpora. La mostra sarà aperta al pubblico, seguendo gli orari del Complesso di Donnaregina, dal 27 ottobre fino a gennaio ’22.