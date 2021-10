Ancora problemi con la linea Vodafone a Positano

Anche oggi, martedì 5 ottobre 2021, come accaduto già diverse volte anche nel corso dell’estate appena trascorsa, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sono presentati nuovi disagi dovuti ai problemi della linea Vodafone.

Disagi per gli utenti, che ci informano di trovarsi senza rete e senza internet dalle 19 di ieri, giorno in cui si è verificato anche un lungo problema con WhatsApp, Instagram e Facebook.

Ed è proprio dalle 19.00 di ieri che è in corso un intervento, ci riferiscono dal call center. Si dovrà attendere la chiusura di questo intervento per poter riavere nuovamente il servizio. Non è chiaro se il danno sia dovuto al maltempo o ad altro, ma i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema il prima possibile.