Anche penisola sorrentina e costiera amalfitana nella 50 Top Italy dei migliori ristoranti

Pubblicata 50 Top Italy – I Migliori Ristoranti Italiani 2022, la guida online dei locali del Belpaese consultabile gratuitamente, firmata da Lsdm, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

I migliori ristoranti della Penisola sono stati suddivisi, secondo tipologia di locale e fascia di prezzo, in due classifiche contenenti 50 nomi ciascuna: “Grandi Ristoranti” e “Cucina d’Autore”. Tra le regioni ad essere maggiormente rappresentate, nel computo totale delle due graduatorie stilate dagli esperti, figura soprattutto la Campania che può vantare 11 insegne, seconda solo alla Lombardia, leader delle due classifiche con 13 ristoranti menzionati.

“La guida – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale – mette in luce un sistema gastronomico italiano vivo e attento ai cambiamenti, che, da Nord a Sud, ben ha saputo reagire alle mille difficoltà poste dalla pandemia”.

A importanti personaggi del mondo dell’enogastronomia nazionale sono stati conferiti anche gli ambiti premi speciali, Italian Special Awards 2022 – 50 Top Italy, tra i quali configurano eccellenze campane come Marotta Ristorante di Squille (CE), Lo Stuzzichino di Massa Lubrense (NA) e Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia (NA).

Nelle due classifiche che pubblichiamo in basso abbiamo evidenziato i ristoranti della penisola sorrentina.

La classifica completa della categoria Grandi Ristoranti di 50 Top Italy – I Migliori Ristoranti Italiani 2022:

1 – Osteria Francescana, Modena, Emilia-Romagna

2 – Uliassi, Senigallia (AN), Marche

3 – Enrico Bartolini MUDEC, Milano, Lombardia

4 – Daní Maison, Ischia (NA), Campania

5 – Duomo, Ragusa, Sicilia

6 – Le Calandre, Rubano (PD), Veneto

7 – Enoteca Pinchiorri, Firenze, Toscana

8 – Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN), Marche

9 – Il Pagliaccio, Roma, Lazio

10 – Taverna Estia, Brusciano (NA), Campania

11 – D’O, Cornaredo (MI), Lombardia

12 – Del Cambio, Torino, Piemonte

13 – Piazza Duomo, Alba (CN), Piemonte

14 – La Pergola, Roma, Lazio

15 – Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi (NA), Campania

16 – Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (MN), Lombardia

17 – Reale, Castel di Sangro (AQ), Abruzzo

18 – Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia (NA), Campania

19 – La Tana Gourmet, Asiago (VI), Veneto

20 – Angelo Sabatelli Ristorante, Putignano (BA), Puglia

21 – Casa Perbellini, Verona, Veneto

22 – Cracco, Milano, Lombardia

23 – Agli Amici, Udine, Friuli-Venezia Giulia

24 – La Peca, Lonigo (VI), Veneto

25 – Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano, Lombardia

26 – La Torre del Saracino, Vico Equense (NA), Campania

27 – La Madia, Licata (AG), Sicilia

28 – El Molin, Cavalese (TN), Trentino-Alto Adige

29 – La Trota, Rivodutri (RI), Lazio

30 – Ristorante Berton, Milano, Lombardia

31 – Ristorante Laite, Sappada (UD), Friuli-Venezia Giulia

32 – Aqua Crua, Barbarano Vicentino (VI), Veneto

33 – Damini Macelleria & Affini, Arzignano (VI), Veneto

34 – Pipero Roma, Roma, Lazio

35 – IYO Experience, Milano, Lombardia

36 – Caino, Montemerano (GR), Toscana

37 – Antica Osteria Cera, Campagna Lupia (VE), Veneto

38 – Ristorante Romano, Viareggio (LU), Toscana

39 – Terrazza Gallia, Milano, Lombardia

40- San Domenico, Imola (BO), Emilia-Romagna

41 – Poggio Rosso, Castelnuovo Berardenga (SI), Toscana

42 – Virtuoso Gourmet – Tenuta Le Tre Virtù, Scarperia e San Piero (FI), Toscana

43 – Magnolia, Cesenatico (FC), Emilia-Romagna

44 – Joia, Milano, Lombardia

45 – Gourmetstube Einhorn, Vipiteno (BZ), Trentino-Alto Adige

46 – Palazzo Petrucci, Napoli, Campania

47 – Christian & Manuel Ristorante, Vercelli, Piemonte

48 – Accursio Ristorante, Modica (RG), Sicilia

49 – Impronta d’Acqua, Lavagna (GE), Liguria

50 – Pashà, Conversano (BA), Puglia .

La classifica completa della categoria Cucina D’Autore di 50 Top Italy – I Migliori Ristoranti Italiani 2022:

1 – L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio (GO), Friuli-Venezia Giulia

2 – daGorini, San Piero in Bagno (FC), Emilia-Romagna

3 – Dattilo, Strongoli (KR), Calabria

4 – Marotta Ristorante, Squille (CE), Campania

5 – Lido 84, Gardone Riviera (BS), Lombardia

6 – Pascucci al Porticciolo, Fiumicino (RM), Lazio

7 – Qafiz, Santa Cristina d’Aspromonte (RC), Calabria

8 – Colline Ciociare, Acuto (FR), Lazio

9 – Condividere, Torino, Piemonte

10 – 28 Posti, Milano, Lombardia

11 – Dina, Gussago (BS), Lombardia

12 – Ristorante Villa Maiella, Guardiagrele (CH), Abruzzo

13 – Dalla Gioconda, Gabicce Monte (PU), Marche

14 – Materia, Cernobbio (CO), Lombardia

15 – Ristorante Andreina, Loreto (AN), Marche

16 – Ristorante Abbruzzino, Catanzaro, Calabria

17 – Zia Restaurant, Roma, Lazio

18 – L’Asinello, Castelnuovo Berardenga (SI), Toscana

19 – Abocar Due Cucine, Rimini, Emilia-Romagna

20 – Oasis Sapori Antichi, Vallesaccarda (AV), Campania

21 – Re Santi e Leoni, Nola (NA), Campania

22 – Stube Gourmet, Asiago (VI), Veneto

23 – Casa Sgarra, Trani (BT), Puglia

24 – Il Bavaglino, Terrasini (PA), Sicilia

25 – Hostaria Ducale, Genova, Liguria

26 – Gambero Rosso, Marina di Gioiosa Ionica (RC), Calabria

27 – Acqua Pazza, Ponza (LT), Lazio

28 – Il Povero Diavolo, Poggio Torriana (RN), Emilia-Romagna

29 – SUD Ristorante, Quarto (NA), Campania

30 – Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense (PR), Emilia-Romagna

31 – Casa Format, Orbassano (TO), Piemonte

32 – Ristorante Giglio, Lucca, Toscana

33 – Essenza, Terracina (LT), Lazio

34 – al Metrò, San Salvo (CH), Abruzzo

35 – Quintessenza Ristorante, Trani (BT), Puglia

36 – Trattoria Al Cacciatore – La Subida, Cormons (GO), Friuli-Venezia Giulia

37 – Gabbiano 3.0, Marina di Grosseto (GR), Toscana

38 – Atelier Restaurant, Domodossola (VB), Piemonte

39 – Lazzaro 1915, Pontelongo (PD), Veneto

40 – Borgo Sant’Anna, Monforte d’Alba (CN), Piemonte

41 – Cannavacciuolo Bistrot Torino, Torino, Piemonte

42 – Roscioli Salumeria con Cucina, Roma, Lazio

43 – Il Faro di Capo d’Orso, Maiori (SA), Campania

44 – La Bandiera, Civitella Casanova (PE), Abruzzo

45 – Casa Rapisarda, Numana (AN), Marche

46 – Josto, Cagliari, Sardegna

47 – Orto by Jorg Giubbani, Moneglia (GE), Liguria

48 – La Cru, Romagnano (VR), Veneto

49 – Gardenia, Caluso (TO), Piemonte

50 – Zum Löwen, Tesimo (BZ), Trentino-Alto Adige