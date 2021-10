CAMPANIA, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

completata la predisposizione dell’impianto elettrico per le luci in galleria

le attività, comprese quelle di tipo impiantistico, avanzano su più fronti, in linea con il cronoprogramma

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria in corso nella galleria Vittoria di Napoli, lunga complessivamente 650 metri.

Completata anche l’attività di predisposizione dell’impianto elettrico per le luci in galleria, avanzano – tra le altre – l’attività di installazione delle reti di protezione sulla volta della galleria per un’estesa di circa 300 metri e quella di predisposizione per il fissaggio della carpenteria metallica di rivestimento dei piedritti (anch’essa per una lunghezza di oltre 300 metri sui 650 complessivi).

Inoltre, a completamento della posa delle reti di protezione, si sta lavorando anche alla posa in opera dei cavi in acciaio e proseguono, contestualmente, le perforazioni e gli inghisaggi relativi alla posa in opera delle carpenterie metalliche (oltre 150 metri complessivi).

Le attività, comprese quelle di tipo impiantistico, proseguono dunque in linea con il cronoprogramma.