Il Sorrento Futsal scende nel campo comunale Viale dei Pini per la quarta giornata di campionato ma, contro il Futsal Guadagno Pack, rimedia una sconfitta per 4-3. Partita equilibrata e combattuta però al Sorrento non basta un prodigioso Gargiulo a difendere i pali. Al termine della gara mister Breglia afferma: