Amalfi: una gita in Costiera per i detenuti psichiatrici

Quattro detenuti del reparto dell’Articolazione Psichiatrica di Secondigliano hanno avuto la possibilità di visitare la Costiera Amalfitana. La giornata è iniziata con una passeggiata ad Amalfi, accompagnati da volontari e operatori socio sanitari, una gita fatta di piccole cose, semplici ma ricche di bellezza per chi quotidianamente non le vive. Proseguita poi a Minori e pranzo a Maiori presso il Reginna Palace Hotel. L’iniziativa voluta dal garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello in collaborazione con le volontarie dell’associazione “La Mansarda” ha consentito ai quattro detenuti di vivere una giornata diversa, lontana dalle celle. «Questa gita è un’occasione unica spiega Concetta Perrotta , Responsabile dell’Articolazione di Secondigliano – Molti di loro non hanno la possibilità di uscire per mancanza di occasione, non hanno familiari, non hanno strutture che li possono accogliere ».