Amalfi, si ricorda la figura di Donato Cufari

Giovedì 21 ottobre prossimo, con inizio alle ore 18.oo, negli Arsenali della repubblica ad Amalfi ricordo di Donato Cufari, presidente della Comunità Montana “Penisola amalfitana” sin dalla istituzione dellEnte quando questo comprendeva quasi tutti i centri della costa.

Cufari è stato sindaco di Vietri sul mare ed assessore ai Comuni di Furore e Minori.

A ricordarne le doti di politico accorto, fattivo e lungimirante, oltre al sindaco di Amalfi Daniele Mi iano, lo storico vietrese Aniello Tesauro con il sindco Giovanni de Simone, l’attuale presidente dell’Ente sovraccomunale Luigi Mansi, sindaco di Scala, l’ex presidente della Comunità Montana , il preof. Raffaele Ferraioli, sindaco di Furore per decenni e grande collaboratore di Cufari,nonchè presidente di “terra Furoris”, Alfonso Andria senatore della repubblica ed ex parlamentare europeo, presidente del Centro di cultura universitario di Ravello ed ex presidente della provincia di Salerno ; il membro del Copasir Enrico Borghi.

A Cufari vengono ascritti numerosi interventi a favore dello sviluppo del territorio ricadente sotto la Comunità Montana